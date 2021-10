Ballando con le stelle, infortunio per Arisa

Arisa ha avuto un piccolo infortunio alla gamba sinistra. Ieri sera la cantante si è mostrata sui social con una fasciatura a piede e caviglia, non specificando cosa fosse accaduto. Probabilmente, però, non si è fatta male durante le prove di Ballando con le stelle, visto che in questi ultimi giorni era in Basilicata, dalla famiglia.

"Comincio a diventare una vera ballerina" ha detto ai follower nelle storie Instagram, spiegando: "Dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento orgogliosa e soddisfatta di questa fasciatura home made, che ho fatto io con l'aiuto di mia cugina, che ringrazio, perché lei è un'ortopedica". Poco fa, sempre su Instagram, ha tranquillizzato i fan: "Sono felicissima perché oggi mi sento meglio. Non vedo l'ora di entrare in sala per provare questa nuova coreografia, spero di riuscire ad impararla tutta e di farla bene in studio. E' molto difficile rispetto a quelle che sono le mie abitudini da ballerina - ha fatto sapere - Vi ringrazio tantissimo per tutti i direct che mi avete scritto rispetto alla voglia di sapere delle mie condizioni di salute. Non vi preoccupate, io ho i poteri. Ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene. Seguiteci, ma votate solo se vi piace".

Arisa non salta la puntata

Non sarà al massimo delle sue potenzialità, ma Arisa non salta la terza puntata di Ballando con le stelle. Sabato 30 ottobre la cantante scenderò lo stesso in pista, con il maestro Vito Coppola, e proverà a fare del suo meglio. Del resto, finora, è tra i favoriti e non sarà un piccolo infortunio a fermarla.

Chi è Vito Coppola, il nuovo maestro di Ballando con le stelle

Classe 1992, nonostante la sua giovane età Vito Coppola vanta già una carriera densa di gavetta e importanti successi nel mondo della danza. Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, Coppola ha iniziato a studiare danza fin da bambino, sostenuto dalla famiglia che ha sempre appoggiato la sua passione. La prima scuola di danza frequentata, infatti, è stata la Roland’s School di Agropoli di cui sono proprietari gli zii. La carriera agonistica è iniziata a 14 anni come ballerino di latino americano, partecipando a varie competizioni e conquistando ben 13 vittorie, tra il 2018 e il 2019. Entrato di diritto nell’albo d’oro della Fids, Coppola si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale. Tra le sue tante esperienze lavorative figura anche la sua partecipazione ne tv nel team di professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Arisa con la fasciatura alla gamba