Arisa crolla a Citofonare Rai2, lacrime in diretta: Simona Ventura manda la pubblicità

Questa mattina Arisa è stata ospite di Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2, ma qualcosa è andato storto durante l'intervista. Parlando d'amore, la cantante ha detto la sua sulla differenza dei ruoli tra uomo e donna. "Credo che i meccanismi di una coppia siano personali e può capirli solo chi vive la coppia" ha commentato la Perego, provocando involontariamente le lacrime di Arisa.

"Siamo in diretta?" ha chiesto Arisa, piangendo. La conduttrice ha provato a tranquillizzarla, provando a capire cosa l'avesse scossa: "Va tutto bene? Mi dispiace. Cos'è stato a farti commuovere?". "E' tutto ok" ha risposto la cantante, che ha aggiunto: "Dovrei smetterla di manifestare le emozioni, altrimenti rischio di diventare la piagnona della televisione". "Non parliamo d'amore" ha chiesto, e a quel punto è intervenuta Simona Ventura che ha lanciato la pubblicità: "Portatele un po' d'acqua. Intanto andiamo in pausa". Al rientro, infatti, l'intervista è proseguita su altri fronti.

Il legame con Vito Coppola

A far piangere Arisa potrebbe essere stata la fine della relazione con Vito Coppola, di cui lei stessa ha parlato proprio ieri sui social. I due si sono avvicinati giorno dopo giorno a Ballando con le stelle e una volta finito il programma hanno iniziato a viversi il loro legame fuori, ma a quanto pare si sono già allontanati.