Arisa risponde a Rocco Siffredi sul porno, l'imbarazzo di Milly Carlucci

Arisa ha conquistato ancora una volta un ottimo successo personale a Ballando con le stelle. La cantante, in coppia con il ballerino Vito Coppola, ha danzato sulle note di una sensuale bachata. Al termine dell'esibizione, nel colloquio con i giudici, la conduttrice Milly Carlucci e l'ospite Serena Bortone, si è tornato a parlare di un tema che in questi giorni ha fatto molto discutere: le affermazioni di Arisa sul porno. Inevitabile a quel punto un commento sulla manifetazione di interesse arrivata nientemeno che da Rocco Siffredi. A lanciare l'amo è stata Serena Bortone. Arisa, senza giri di parole, ha ribadito di non aver problemi per quanto riguarda il porno. "Non sono per niente contraria agli operatori del sesso e li rispetto come tutti gli altri lavoratori. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere un strada erotica e sensuale non avrei alcun problema", ha affermato la cantante.

Una risposta seria e coerente, anche se sibillina. Dopo queste parole, Fabio Canino ha chiesto alla regia di inquadrare le espressioni imbarazzate di Milly Carlucci. In piedi vicino ad Arisa, la conduttrice è stata ripresa mentre rideva e scherzosamente si copriva il volto con la mano. Arisa è voluta intervenire di nuovo, per chiarire un altro concetto: "La televisione 'per bene', generalista, è piena di pornografia tra le righe". La padrona di casa ha ripreso il controllo e ha voluto ringraziare Arisa per quest’ultimo spunto di riflessione. "Dice sempre cose acute e interessanti".

Cosa ha detto Arisa sul porno e il commento di Rocco Siffredi

Presentando il suo ultimo album Ero timida, Arisa aveva parlato di come il suo atteggiamento nei confronti del proprio corpo fosse cambiato nel corso del tempo, virando verso una maggiore consapevolezza. "Nei primi Sanremo ero molto coperta perché non volevo 'disturbare' nessuno - aveva detto - Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi un soft-porn ci penserei (ridendo, ndr) ma non parlo di porno, parlo di erotismo".

Una battuta, quindi, che però aveva alimentato subito una ridda di commenti, tra qui proprio quello del re porno italiano, Rocco Siffredi. "Devo dire che quando ho letto 'soft porno' ho esclamato: Che peccato!. Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi".