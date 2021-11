Ballando, scatta il bacio tra Arisa e Vito Coppola: "Non era programmato"

Ballando con le stelle si fa bollente. Se questa edizione finora era stata abbastanza tiepida in quanto a flirt, varie ed eventuali, ieri sera ci hanno pensato Arisa e Vito Coppola a surriscaldare un po' l'atmosfera.

Sulle note di '(I've Had) The time of my life', colonna sonora di 'Dirty Dancing', i due si sono lasciati travolgere dalla sensualissima coreografia - e anche calati nella parte - al punto che alla fine è sembrato di vedere proprio Baby e Johnny, con tanto di bacio. E' stato il ballerino a lanciarsi, prendendo il viso di Arisa tra le mani e appoggiando le labbra sulle sue, quando ormai la musica era finita.

Un colpo di scena per tutti, ma soprattutto per la cantante, rimasta quasi senza parole (e senza fiato): "Non l'avevo programmato - ha detto subito dopo - Noi ci caliamo tantissimo nella parte. E' stato emozionante, bellissimo. Siamo entrati in una relazione molto intima. Non ho una relazione così intima con qualcuno senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge". "C'è stato un fuori programma" ha proseguito Vito Coppola, aggiungendo: "Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima". Una dichiarazione che ha fatto sobbalzare Arisa: "Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano voi". Il feeling è alle stelle.

Il dirty dancing, il ballo proibito, di Arisa e Vito Coppola ?#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/0BfYaUqdvb November 20, 2021

Chi è Vito Coppola, carriera e vita privata

Classe 1992, nonostante la sua giovane età Vito Coppola vanta già una carriera densa di gavetta e importanti successi nel mondo della danza. Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, Coppola ha iniziato a studiare danza fin da bambino. La carriera agonistica è iniziata a 14 anni come ballerino di latino americano, partecipando a varie competizioni e conquistando ben 13 vittorie, tra il 2018 e il 2019. Entrato di diritto nell’albo d’oro della Fids, Coppola si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale. Tra le sue tante esperienze lavorative figura anche la sua partecipazione ne tv nel team di professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Vito Coppola è fidanzato con Valentina Sica, laureata in tecniche di laboratorio biomedico, anche lei originaria di Eboli. Vivono insieme a Bologna.