Uomini e Donne, Armando Incarnato non sta bene: "Sto attraversando un periodo difficile"

Armando Incarnato è uno dei volti più noti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha un carattere particolare e spesso si è trovato al centro di polemiche. In questa edizione del programma, iniziato a metà settembre, si è presentato con un cambio look estremo: ha tagliato il folto ciuffo e si era tinto di biondo platino, dopo poche puntate è poi tornato ad essere castano, e proprio dei suoi cambiamenti ha parlato al magazine di Uomini e Donne.

"Ogni mio cambiamento estetico non rispecchia per forza un mutamento ma la scelta, recentissima, di rasare a zero i capelli sì: è parte di una trasformazione più profonda che sta toccando diverse sfere della mia vita" ha spiegato il cavaliere. "So di essere difficile da decifrare, e sinceramente non so se c'è o c’è stato nella mia vita qualcuno che realmente abbia capito come sono…". Parole che lasciano intendere che Armando si sente solo.

"Non mi interessa somigliare a nessuno", però si identifica in un personaggio di un cartone animato: "In Aladdin mi rivedo e poi mi piace la storia del cartone: quell'unione impensabile di un ladruncolo di strada con una principessa. La morale la sento molto mia: a prescindere dall’apparire e dalla forma, può esistere un essere – una sostanza – che spiazza sempre tutto e tutti".

"Sto affrontando un periodo molto particolare - ha aggiunto - A volte mi sento mancare la terra sotto i piedi, e sto cercando di 'imparare a volare'. Non me la sento di aprirmi, sto cercando di metabolizzare delle cose. Più in là forse avrò la lucidità per farlo, per ora so solo che ho bisogno intorno a me di tranquillità, serenità e tanto amore. Vorrei una spalla su cui riposare, è da un po' che mi sento stanco".