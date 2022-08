Arnoldo Mondadori, tutto sulla serie tv che racconta la storia del grande editore: anticipazioni, trama, cast

La docufiction “Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo” è diretta da Francesco Miccichè e vede Michele Placido nei panni dell’editore: la storia di uno dei più importanti pionieri dell’editoria italiana ci permette di attraversare un ampio arco temporale dello scorso secolo. Leggiamo tutte le anticipazioni di questo progetto.

Quando va in onda “Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo”

La messa in onda della docufiction dedicata ad Arnoldo Mondadori è ormai vicina: la programmazione è infatti prevista per l’autunno del 2022.

Trama e anticipazioni

La docufiction dedicata ad Arnoldo Mondadori mescola la narrazione fiction con interviste importanti ed esclusive e documenti di repertorio. Come un figlio di un ciabattino di Ostiglia passa dal dover abbandonare la scuola a 10 anni fino a diventare un icona del ‘900 culturale italiano. La scalata per un sogno, ovvero quello di introdurre i libri, la lettura e la cultura nelle case degli italiani. Da ragazzo di bottega in una tipografia all’incontro con la moglie Andreina Monicelli, dal trionfo come editore alla nascita dei figli. Coprendo un arco narrativo molto ampio, si racconta anche la società italiana dello scorso secolo.

Cast, regia, produzione

Arnoldo Mondadori è interpretato da Michele Placido, in una prova d’attore di certo molto sentita. Tra gli altri attori annunciati ci sono Valeria Cavalli e Brenno Placido, figlio di Michele. La regia è firmata da Francesco Miccichè, già autore di diverse docufiction targate Rai; ricordiamo, tra le altre: Paolo Borsellino - Adesso tocca a me; Aldo Moro - Il professore; Figli del destino; Io, una giudice popolare al Maxiprocesso; La scelta di Maria. La docufiction è prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction.

Dove vedere “Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo” in tv e in streaming

La docufiction su Arnoldo Mondadori va in onda in prima tv assoluta su Rai 1. Sarà poi disponibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.