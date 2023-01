Messina Denaro è "idolo" per il "Padrino" di Crozza: il video (virale) dell'imitazione

Il Padrino Maurizio Crozza commenta l'arresto di Matteo Messina Denaro. In attesa di tornare con Fratelli di Crozza dal 24 febbraio su Nove e in streaming su discovery+, Crozza veste i panni del padrino. "Il vero idolo è lui che per trent'anni ha fatto quello che ha voluto: sì è pigliato la macchina in contanti, andava al supermercato a comperare il Dixan e nessuno ha mai detto niente. Per noi mafiosi c'è un unico covo sicuro: l’Italia", dice riferendosi all'ex latitante.