Ascolti tv, Roberto Bolle e il suo "Danza con me" conquistano ancora il pubblico

Per il terzo anno consecutivo, Danza con me conquista il pubblico. Lo show di ballo di Roberto Bolle, accompagnato come sempre da un ricco parterre di ospiti, si è aggiudicato la prima serata di ieri 1 gennaio 2022.

Su Rai Uno infatti si sono sintonizzati 3.579.000 telespettatori, pari al 18,2% di share (numeri in crescita rispetto allo scorso anno). Secondo posto per Canale 5 e il film Un Natale al Sud, con 2.466.000 telespettatori e l'11,8% di share.

Ottimi risultati anche per altri due film, due cult trasmessi rispettivamente da Italia 1 e Rai Tre. Sulla rete giovane di Mediaset Mamma, ho perso l’aereo è stato visto da 2.093.000 telespettatori e il 9,7% di share. Sul terzo canale della Rai il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America (in versione estesa con 25 minuti di scene in più) ha registrato 1.338.000 telespettatori e il 7,2%.

Ascolti tv, i programmi sulle altre reti

Su Rete4 il film Vi presento Joe Black ha segnato il 4,8% con 866.000 telespettatori. Su Rai2 S.W.A.T. ha registrato 1.026.000 telespettatori con il 4,6% e, a seguire, Clarice ne ha interessati 483.000 con il 2,5% di share.

Su La7 Miss Potter è stato visto da 316.000 telespettatori pari all'1,5%, e Tv8 con il film Godzilla ha totalizzato 278.000 telespettatori e l'1,4%. Chiude la classifica del prime time di ieri Nove con Leonardo - Il genio che immaginò il futuro, che ha ottenuto 279.000 telespettatori e l'1,3% di share