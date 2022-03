Ascolti tv, C'è Posta per Te vs Affari Tuoi: chi ha vinto

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di C’è posta per te. La 25esima edizione del programma ha totalizzato 4.8 milioni di utenti raggiungendo il 27.8% di share, un miglioramento rispetto alla puntata di due sabati fa, ma in calo rispetto agli ultimi anni. Affari Tuoi, su Rai1, è stato visto da 3.6 milioni di utenti nella prima parte, raggiungendo il 16.2% di share, e nella seconda ne ha convinti 2.2 milioni con il 12%.

Ascolti tv del 12 marzo

Rai2 con F.B.I. è stato visto da 1.074.000 utenti (4.8%), F.B.I. International ha raggiunto 893.000 spettatori (4.4%). Rai3 con Quinta dimensione Il futuro è già qui ha ottenuto 771.000 spettatori (3.9%). Italia1 è stata visto da 690.000 spettatori (3.2%) in onda c'era Din Don Un paese in due. Spectre su Rete4 ha totalizzato 892.000 spettatori (4.9%). La7 con In Onda ha raggiunto quasi il milione di spettatori, 979.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 MIB – Men in Black II è stato seguito da 290.000 spettatori (2.4%). E infine Nove racconta Denise ha coinvolto 284.000 spettatori (1.3%).