Ascolti, "Tu si que vales" si prende ancora una volta il sabato sera

Il programma di Maria De Filippi si conferma leader del prime time. Buona partenza anche per l'altro asso nella manica della Fascino, ossia la nuova edizione di "Amici"

“Tu si que vales” ha vinto di nuovo la battaglia degli ascolti del sabato sera. Lo show di Canale 5 ha superato di nuovo il concorrente “Ballando con le stelle” su Rai Uno, conquistando 5.458.000 spettatori pari a uno share del 26.2%. Niente da fare per Milly Carlucci e i suoi ballerini, che comunque si porta a casa con la semifinale del programma 4.234.000 spettatori e il 20,1% di share.

Maria De Filippi ha però anche un altro motivo per gioire, ossia l’ottima partenza della nuova stagione di Amici. La prima puntata andata in onda ieri pomeriggio, con le selezioni degli alunni che fanno parte della nuova classe di Amici 20, è stata vista da 3.452.000 spettatori con uno share del 20,55%, con 300mila spettatori in più rispetto all'esordio della scorsa stagione.

Ascolti tv, i programmi più visti di sabato 14 novembre

Su Rai Due “Swat” ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.360.000 spettatori con uno share del 5%, mentre su Rai Tre “Sapiens - Un solo pianeta” è stato visto da 1.321.000 spettatori pari a uno share del 5,6%.

Su Rete4 il film “The Bourne Supremacy” ha fatto registrare 798.000 spettatori e uno share del 3,2%. Su Italia 1 “Biancaneve e il cacciatore” ha fatto segnare 1.395.000 spettatori e uno share del 5,7%.

Su La7 il classico “Indovina chi viene a cena?” è stato visto da 629.000 spettatori con uno share del 2,4%.

Su Tv8 il film “Il collezionista di ossa” ha totalizzato 403.000 spettatori con uno share dell’1,6. Sul NOVE “Tutta la verità” è stato seguito da 363.000 spettatori e uno share dell’1,8%.