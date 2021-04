Ascolti tv, buona la prima per "Felicissima sera": lo show Pio e Amedeo su Canale 5 piace

La prima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, vince la gara degli ascolti del venerdì sera. Un risultato decisamente positivo per l’esordio in prima serata del duo comico foggiano, nel quale non sono mancate gag, risate, musica, ospiti e anche qualche momento di vera commozione. Ingredienti che hanno fatto presa sul pubblico e che gli ascolti hanno premiato. Niente da fare per l’ultima puntata di Canzone Segreta su Rai Uno.

Ascolti tv, Felicissima Sera batte Canzone Segreta

Felicissima Sera ha ottenuto 4.070.000 spettatori, pari al 20.1% di share, risultando così il programma più visto della prima serata di ieri. Su Rai Uno il programma condotto da Serena Rossi è stato visto da 3.644.000 spettatori, pari al 15.7% di share. Da venerdì prossimo al posto di Canzone Segreta la Rai manderà in onda la seconda edizione del varietà Top Dieci condotto da Carlo Conti, che occuperà la posizione per sei puntate.

Lo show del duo comico pugliese ha segnato picchi di oltre 5.486.000 telespettatori e del 24.41% di share e sul pubblico 15/34 anni ha raggiunto il 35.62% di share e sui social gli account #FelicissimaSera e di Pio e Amedeo "hanno generato la maggior attività di engagement della giornata", fa sapere Mediaset in un comunicato, con un totale tra promozione e copertura della prima puntata di 1.800.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter, che include sia il traffico generato dagli utenti che dalle pagine Social del programma (Fb 454.000, Instagram 1.300.000, Twitter 106.900). "Pio e Amedeo hanno portato comicità, ironia, buonumore, musica, ritmo, simpatia, irriverenza e leggerezza su Canale 5. E regalato una 'Felicissima Sera' al pubblico dell’ammiraglia Mediaset, per la quale ringrazio Pio e Amedeo, gli autori, la squadra produttiva e tutti i grandi ospiti intervenuti", è stato il commento del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, dopo l’uscita degli ascolti.

Ascolti tv di venerdì 16 aprile 2021

Su Rai Due la serie Ncis è stata vista da 1.472.000 spettatori, pari al 5,4% di share, e Clarice ha conquistato 847.000 spettatori (3,4% di share). Su Rai Tre Gomorra - New Edition è stato seguito da 1.051.000 spettatori per uno share pari al 4,1%.

Su Rete 4 la trasmissione Quarto Grado ha fatto registrare 1.434.000 spettatori (7,1% di share) mentre su Italia 1 Gli Album di Freedom ha fatto segnare 790.000 spettatori, con uno share del 3,6%. Su La7 Propaganda Live ha raccolto davanti al video 1.085.000 spettatori per uno share del 5,7%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha interessato 1.316.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate è stato seguito da 290.000 spettatori per uno share pari al 1,4%.