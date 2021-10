Ascolti tv, la sfida del sabato sera: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales

È finita testa a testa la sfida degli ascolti di sabato 16 ottobre. La prima puntata della sedicesima edizione di Ballando con le stelle su Rai Uno infatti ha fatto registrare quasi gli stessi numeri di Tu si que vales su Canale 5. Pubblico diviso quindi tra il dance show condotto da Milly Carlucci e il talent di Maria De Filippi.

Testa a testa tra Ballando e Tu si que vales

L'esordio di Ballando con le stelle è stato visto da 3.991.000 spettatori, pari a uno share del 23,92%. La quinta puntata di Tu si que vales invece ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.225.000 spettatori pari al 23,93% di share.

Ballando è partito in ritardo di un mese rispetto alla scorsa stagione, debuttando contro la seconda puntata stagionale di Tu si que vales. In quell'occasione fece registrare 4.109.000 spettatori con uno share del 20,25%, mentre il concorrente su Canale 5 fu seguito da 3.686.000 spettatori con il 22,55% di share.

Gli ascolti di sabato 16 ottobre: il prime time

Su Rai Due The Rookie è stato visto da 981.000 spettatori con uno share del 4,51% per il primo episodio e da 900.000 spettatori con uno share del 4,25% per il secondo, mentre a seguire Clarice è stato visto da 361.000 spettatori (share 1,98%). Su Rai Tre Le Parole è stato seguito da 1.187.000 spettatori con uno share del 5,47%, poi Italiani ha interessato 525.000 spettatori pari a uno share del 2,65%.

Su Rete 4 Agente 007 - Si vive solo due volte è stato visto da 613.000 spettatori con uno share del 3,28% mentre su Italia 1 Dora e la Città Perduta ha interessato 734.000 spettatori con uno share del 3,61%.

Su La7 la serie Versailles è stata vista da 370.000 spettatori (1,71% di share).