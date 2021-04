Ascolti tv, Maria De Filippi e "Amici" senza rivali: Rai Uno ancora doppiata

Il talent show di Canale 5 si conferma una certezza per il sabato sera. Terzo posto per "Città segrete" su Rai Tre

Non ce n’è per nessuno, come si dice. La nuova puntata del serale di Amici 20 è il programma più visto del sabato sera. Ascolti ancora eccellenti per il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che è stato visto da ben 5.784.000 spettatori, pari a uno share del 27,6%. Niente da fare per la concorrente Rai Uno, che ha schierato la replica di Sotto Copertura 2, ferma a 2.872.000 spettatori pari a uno share del 13,6%.

Un risultato non dissimile da quello della scorsa settimana, che però ha visto Amici crescere ancora di più: sabato scorso il programma di Canale 5 era stato visto da 5.734.000 spettatori pari a uno share del 25,96%, mentre la replica di Sotto Copertura aveva ottenuto 3.125.000 spettatori e uno share del 13,83%.

Ascolti tv di sabato 17 aprile 2021

Su Rai Due Fbi è stato visto da 1.304.000 spettatori (5% di share) e Blue Bloods ha totalizzato 1.246.000 spettatori per uno share pari al 4,85%. Su Rai Tre il nuovo appuntamento con Città Segrete, stavolta dedicato a Napoli e alla sua storia, ha conquistato 2.307.000 spettatori, con il 10% di share, risultando il terzo programma più visto della serata.

Nel giorno del funerale del principe Filippo, Italia 1 ha mandato in onda il film d’animazione Rex - Un cucciolo a palazzo, che è stato visto da 1.165.000 spettatori, per uno share pari al 4,5%. Su Rete 4 il classico Don Camillo e l’onorevole Peppone ha totalizzato 976.000 spettatori e uno share del 4%. Su La7 il film ll socio con Tom Cruise è stato visto d 349.000 spettatori pari all’1,5% di share.

Su Tv8 Cose nostre - Malavita è stato seguito da 309.000 spettatori (1,3% di share) e sl Nove la finale di Coppa del Red tra Atletico Bilbao e Barcellona è stata vista da 620.000 spettatori per uno share pari al 2,5%.