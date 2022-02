Ascolti tv, Michelle Impossible contro Gli anni più belli: chi ha vinto

Ieri sera, 23 febbraio, è andato in onda il secondo e ultimo appuntamento di Michelle Impossible che è riuscito a confermare l'interesse del pubblico nell'one-woman-show di Michelle Hunziker. Gli spettatori si sono divisi quasi equamente tra Canale5 e Rai1 dove è andato in onda il film Gli anni più belli di Gabriele Muccino che ha sfiorato i tre milioni di spettatori (superando in numero di spettatori Michelle Impossible ma non in punti di share).

Gli ascolti del 23 febbraio 2022

Rai1 con Gli anni più belli ha ottenuto 2.947.000 spettatori quindi il 14.8%, Canale 5 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Rai2 con The Good Doctor ha totalizzato 1.257.000 spettatori con il 5.2% di share e dopo con The Resident ha registrato 1.048.000 spettatori con il 4.9%. Italia 1 Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mamuccari hanno totalizzato 1.209.000 spettatori e il 7.7% di share.

Chi l’ha Visto? su Rai3 è stato visto da 1.996.000 persone con uno share del 10%. Rete4 con Controcorrente è stata vista da 601.000 spettatori ovvero il 3.6% di share. Atlantide su La7 ha registrato 698.000 spettatori (4.5%).