Ascolti tv, chi ha vinto tra Tali e Quali show e C'è Posta per te

La storie di C'è Posta per te hanno tenuto incollati al tv ben 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share, Tali e Quali è andato bene, benissimo, ma non abbastanza per vincere contro Maria De Filippi. Carlo Conti infatti si è fermato a 4.013.000 spettatori ovvero al 18.8% di share. Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera, merito anche delle storie di Carmen che ha cercato il padre per ricucire i rapporti, dell'amore di Stefania e Andrea e il regalo di Luca Argentero, ma anche di Agazio rimasto vedovo dopo anni di malattia della moglie a cui Roberto Baggio ha fatto dei teneri regali e come non citare Pompea e Antonio che dopo 60 anni si sono ritrovati nello studio di Maria.

Gli ascolti tv di sabato 22 gennaio

Ricapitolando: Canale 5 ha totalizzato 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share, Tali e Quali si è fermato a 4.013.000 spettatori ovvero al 18.8% di share. Rai2 FBI 1.121.000 spettatori (4.6%) e poi FBI International ha ottenuto 1.082.000 con 4.6% di share. Italia 1 Cattivissimo Me 2 è stato visto da 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha coinvolto 849.000 spettatori per il 3.9% di share. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri è stato visto solo da 578.000 spettatori con il 2.8% di share.

Su La7 In Onda – Prima Serata ha raggiunto il 3.6% con 864.000 spettatori e Tv8 con L’Aroma dell’Amore si è fermato a 208.000 spettatori con lo 0.9%. L'1.1% di share (262.000 spettatori) per Nove con Maurizio Minghella – Il Predatore.