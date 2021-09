Ascolti tv, Tale e Quale Show vince ancora sul Gf Vip: Conti batte Signorini

Un altro venerdì di scontro in prima serata tra Tale e Quale Show su Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5. Lo scorso venerdì, che ha segnato il debutto del talent di Carlo Conti, per la Casa non c'è stato scozzo e le imitazioni dei cantanti, tra cui quella di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, hanno conquistato il pubblico. Il Gf Vip non ce la fa ed è stato battuto anche questo venerdì.

Ascolti, Tale e Quale Show supera il Gf Vip

3.787.000 spettatori pari al 21% di share contro i 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%: il Gf di Alfonso Signorini non ce la fa e rimane ancora indietro al talent delle imitazioni. Il successo del programma Rai sta anche nella scelta dei cantanti da far interpretare: Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro la scorsa puntata e in questa Damiano dei Maneskin e i Bee Gees. Insomma una vittoria a mani basse.

Ascolti di venerdì 24 settembre 2021: i programmi più visti sulle altre reti

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 1.149.000 spettatori con 5.2% share e Bull 839.000 spettatori (4.2% share), su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha avuto 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Rai3 con Non sono un assassino ha totalizzato 658.000 spettatori (3.2%), Quarto Grado, su Rete4, ha chiuso con 1.074.000 spettatori con lo share complessivo del 6.9%. Propaganda Live, su La7, è arrivata a quota 660.000 spettatori con il 4.4% e Tv8 con le puntate di Gomorra 4 in replica hanno totalizzato 341.000 spettatori pari all’1.7%. Fratelli di Crozza invece ha totalizzato 860.000 spettatori (per il 4.2% share).