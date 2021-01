Capodanno in tv, “L’anno che verrà” senza rivali: lo show di Amadeus è il più visto della serata

Il tradizionale appuntamento su Rai Uno ha raccolto davanti al piccolo schermo più di 8 milioni di spettatori, pari a uno share del 33,9%. Niente da fare per lo speciale del Gf Vip. Buon risultato per Propaganda Live su La7

Il Capodanno in tv è una tradizione, per aspettare la mezzanotte e fare il conto alla rovescia per brindare al nuovo anno. Su Rai Uno l’appunto ormai consueto con “L’anno che verrà” ha sbaragliato tutti ed è stato il programma più visto della serata.

Amadeus ha siglato insieme a Gianni Morandi l’edizione di quest’anno, dagli studi televisivi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma, per accompagnare il pubblico verso la mezzanotte tra musica, comicità e spettacolo con tanti ospiti. Lo show, in onda dalle 21.01 alle 00.54, ha raccolto davanti al piccolo schermo più di 8 milioni di spettatori.

Su Canale 5 invece lo speciale Grande Fratello Vip - Happy New Year, in onda dalle 20.51 alle 1.39, ha fatto registrare appena poco meno di 3 milioni di telespettatori.

Ascolti tv, i programmi più visti la sera di Capodanno

“L’anno che verrà” è stato visto da 8.152.000 spettatori, pari a uno share del 33,9%. L’edizione di quest'anno ha fatto segnare tre punti percentuali di share in più rispetto a quella in onda il 31 dicembre 2019.

Su Canale 5 lo speciale di Capodanno del Gf Vip si è fermato a 2.899.000 spettatori e uno share del 12,9%. L’anno scorso, il “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci aveva fatto registrare invece il 19,4% di share.

Bene su La7 l’esperimento di “Propaganda Live”, che ha accompagnato nel 2021 i suoi telespettatori con ospiti, musica e una tombolata social: Diego Zoro e i suoi hanno portato a casa 1.440.000 spettatori e uno share del 6,5%. Una scelta azzeccata: l’anno scorso La7 aveva programmato il film comico “Un povero ricco” con Renato Pozzetto, che era riuscito a radunare davanti al piccolo schermo soltanto 369.000 spettatori per uno share del 2,2%.

Capodanno in tv, gli ascolti delle altre reti

Su Rai 2 il film “Alvin Superstar 3 - si salvi chi può” è stato seguito da 598.000 spettatori per uno share del 2,4%. Su Rai Tre il Festival del Circo di Montecarlo ha radunato davanti al piccolo schermo 2.335.000 spettatori pari a uno share del 9,3%.

Su Rete 4 il film “What Women Want” è stato visto da 688.000 spettatori per uno share del 2,8%. Su Italia 1 il film “Independence Day” invece ha fatto registrare 978.000 spettatori pari a uno share del 3,9%.

Su Tv8 Cirque du Soleil è stato seguito da 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove “La maschera di ferro” ha fatto segnare 329.000 spettatori con l’1.3% di share.