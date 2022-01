Ascolti, L'anno che verrà contro Capodanno in musica: chi ha vinto

Il capodanno in tv di Rai Uno ha fatto il botto. L'anno che verrà da Terni condotto da Amadeus è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2021, superando - anzi, doppiando - Capodanno in musica, lo show da Bari di Canale 5.

Nonostante le defezioni dell'ultimo minuto nel cast a causa del Covid, il programma della rete ammiraglia Rai è stato visto da 6.453.000 spettatori pari al 33,3% di share per la prima parte e 2.872.000 spettatori e il 28,5% di share per la seconda. Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.055.000 spettatori, pari a uno share del 16,7%.

Allo scoccare della mezzanotte la metà del pubblico televisivo di ieri sera si è sintonizzato su Rai Uno: al momento del brindisi 9.999.000 di spettatori (pari al 50,02%) erano su Rai Uno. Un nuovo trionfo per Amadeus e viale Mazzini, dopo il risultato dello scorso anno.

Ascolti tv di venerdì 31 gennaio 2021

Su Rai Due Gli Aristogatti ha interessato 1.594.000 spettatori, per uno share pari al 7,8%. Su Rai Tre Il festival del Circo di Montecarlo ha totalizzato invece 1.585.000 spettatori e uno share del 7,8%.

Su Rete4 il film Le comiche è stato visto da 470.000 spettatori per uno share del 2,3% mentre su Italia 1 il cult Pulp Fiction è stato visto da 605.000 spettatori e il 3% di share.

Su La7 il film Parenti serpenti ha registrato 478.000 spettatori e uno share del 2,4%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 331.000 spettatori per uno share dellì1,6% su Tv8 Cirque du Soleil: Kurios - Cabinet de Curiosites ha interessato 240.000 spettatori con l'1,2% di share.