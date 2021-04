Ascolti tv: Amici vola, flop De Sica

Un'altra serata da incorniciare per 'Amici di Maria De Filippi', su Canale 5, che per la terza settimana consecutiva stravince la sfida del sabato sera e si conferma il programma più visto grazie a 5.754.000 spettatori pari al 27.4% di share.

Difficile arginare il talent, ma 'Una serata tra amici', su Rai 1, non arriva neanche a provarci. Il one man show di Christian De Sica - più teatrale che televisivo - si ferma al 9.6% di share con 2.218.000 spettatori. Numeri bassi per l'ammiraglia Rai, ma soprattutto per un artista che non ha bisogno di conferme. Al terzo posto 'Città Segrete', su Rai 3, con 1.804.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%.

Ascolti tv di sabato 3 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: 'Bigfoot Junior' su Italia 1 con 1.299.000 spettatori e il 5.1% si share, 'F.B.I' su Rai 2 con 1.102.000 spettatori e il 4.3% di share e, sempre sulla stessa rete, 'Blue Bloods' con 1.198.000 spettatori e il 4.6% di share. 954.000 spettatori con il 5.1% di share per 'Ben Hur' su Rete 4, mentre 'Eden - Speciale Missione Pianeta' su La7 ha totalizzato 447.000 spettatori con uno share del 2%. Chiudono 'Revenant - Redivivo' su Nove (364.000 spettatori, share 1.4%) e 'The Impossible' su Tv8 (364.000 spettatori, share 1.4%).