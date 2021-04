Barbara d’Urso "sfida" di nuovo Mara Venier: come sono andati gli ascolti della domenica pomeriggio

Domenica In conquista il pomeriggio di Pasqua in tv. Su Instagram i messaggi di ringraziamento di entrambe ai telespettatori

Barbara d’Urso e Mara Venier nuovamente l’una contro l’altra nel palinsesto della domenica pomeriggio. Domenica Live, come già annunciato, ha anticipato la partenza rispetto al consueto orario delle 17.20, per una versione “extended”, in onda quasi in contemporanea con Domenica In.

Su Rai Uno il contenitore condotto da Mara Venier, in onda dalle 14, è stato visto da 2.797.000 spettatori nella prima parte (pari a uno share del 19,1%) e 2.526.000 nella seconda (pari a uno share del 17,8%). A seguire Da noi… a ruota libera, condotto sempre su Rai Uno da Francesca Fialdini fino alle 18.45, che è stato seguito da 1.919.000 spettatori, con il 12,7% di share.

Su Canale 5 Barbara d’Urso ha dato il via alla sua Domenica Live alle 14.39, fino alle 18.45 circa. La presentazione, in onda dalle 14.39 alle 15.21, è stata vista da 1.745.000 spettatori (pari al 12,2% di share), mentre il segmento dedicato all'attualità è stato seguito da 1.962.000 spettatori con uno share pari al 13,8% (in onda dalle 15.23 alle 17). La prima parte (in onda dalle 17.03 alle 17.56) è stata vista da 2.229.000 con uno share pari al 15,4%, mentre la seconda (in onda dalle 17.58 alle 18.36) è stata vista da 2.207.000 spettatori (14,3% di share). L'ultima sorpresa, in onda dalle 18.38 alle 18.44) è stata vista da 1.807.000 spettatori, con uno share pari all'11,1%.

Barbara d’Urso e Mara Venier, i messaggi ai fan dopo gli ascolti

Entrambe le signore della domenica pomeriggio hanno voluto ringraziare su Instagram gli spettatori che le hanno seguite. Alle prese con il pranzo di Pasquetta, tra pasta al forno già in teglia e pastiere, Mara Venier ha condiviso un video in una storia su Instagram che la ritrae in cucina: “Grazie per gli ascolti di ieri, grazie a tutti e a tutti gli ospiti”.

Sempre tra le storie di Instagram, in vestaglia e radio in sottofondo, Barbara d’Urso ha ringraziato i suoi ammiratori. “La mia Pasqua è stata splendida!”, ha scritto come didascalia al video. “Ma quanti eravate?”, ha chiesto sorridendo e mangiando un bacio con la mano. “Grazie per l’affetto con cui ieri avete accolto il ritorno della versione allungata di Domenica Live dopo tanto tempo!! Ci avete regalato picchi del 16% di share con due milioni e mezzo di spettatori! A Pasqua! Siamo davvero felici del vostro amore”, ha scritto poi Barbara d’Urso in un post.

Qualche giorno prima, Barbara d’Urso aveva commentato il suo rapporto con Mara Venier e i loro due programmi. “Io e Mara… È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live”, aveva detto. “Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene… Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono”. Un post che la stessa Mara Venier aveva ricondiviso sul proprio profilo Instagram.