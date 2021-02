Lolita Lobosco sbanca l’Auditel: la fiction con Luisa Ranieri debutta con 7,5 milioni di spettatori

Lo share della prima puntata della serie tv ambientata a Bari ha sfiorato il 32%, il miglior esordio per una fiction nella stagione televisiva in corso

Esordio col botto per 'Lolita Lobosco': ieri, domenica 21 febbraio 2021, 7.535.000, pari al 31.8% di share, sono stati i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della fiction di Rai1 interpretata da Luisa Ranieri nei panni del vicequestore con tacco 12 e ambientata a Bari. Numeri straordinari quelli registrati dalla serie tv diretta da Luca Miniero che si è imposta come miglior esordio per una serie della stagione televisiva in corso.

La serie ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi che per creare il personaggio si è ispirata al Commissario Montalbano, e rappresenta una moderna declinazione al femminile del giallo all'italiana ibridato con la commedia rosa. La fiction è prodotta da Luca Zingaretti, interprete di Montalbano nonché marito di Luisa Ranieri: “Montalbano è inarrivabile (…) Certo, se avessi un successo vicino a quello di Luca ne sarei onorata”, ha detto parlando del suo personaggio l’attrice Luisa Ranieri che adesso, visto il clamoroso risultato, “onorata” lo sarà senz’altro…

Ascolti tv, tutti i programmi di domenica 21 febbraio 2021

Al secondo posto tra gli ascolti di prime time su Rai3 'Che Tempo che Fa' ha totalizzato 2.414.000 spettatori e il 9.1%, mentre il successivo 'Che Tempo che Fa - il Tavolo' ha registrato 1.060.000 spettatori e il 5.8% di share. Terzo piazzamento per 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, che ha ottenuto una media di 2.022.000 spettatori e il 12.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Non è l'Arena' su La7 (1.482.000 spettatori, share 5.7%, nella prima parte, e 894.000 spettatori, share 6.4%, nella seconda); 'Independence Day: Rigenerazione' su Italia 1 (1.397.000 spettatori, share 5.8%); '9-1-1' su Rai2 (1.011.000 spettatori, share 3.7%, nel primo episodio, e 832.000 spettatori, share 3.2%, nel secondo), 'Troy' su Rete4 (594.000 spettatori, share 3%), 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' su Tv8 (478.000 spettatori, share 1.8%), 'Quasi Quasi Cambio i Miei' sul Nove (240.000 spettatori, share 0.9%, nel primo episodio, e 211.000 spettatori, share 1.1%, nel secondo).