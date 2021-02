Ascolti tv: Fabio Fazio (con Obama) batte Barbara d'Urso

Mina Settembre vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera domenica 7 gennaio. In seconda posizione Fabio Fazio, che ha potuto contare sul 'colpaccio' dell'intervista all'ex presidente Obama. Terzo gradino del podio per Live -Non è la d'Urso.

Mina Settembre, fiction con protagonista Serena Rossi e in onda su Rai Uno (l'ultima puntata è prevista per il 14 febbraio), ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio a 6.162.000 e il 22.8%, secondo episodio a 6.182.000 e il 27%). Su Canale5 Live – Non è la D’Urso, condotto da Barbara d'Urso, ha collezionato 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.543.000 spettatori con il 13.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.595.000 spettatori con il 9%.

Fabio Fazio batte Barbara d'Urso

In sovrapposizione, Fabio Fazio ha battuto Barbara d'Urso: dalle 21.18 alle 00.10 Che Tempo Che fa ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con l'11,4%, mentre lo show di Canale 5 si è fermato a 2.343.000 con il 10,3%. Quasi cinque milioni di persone hanno seguito l'intervista all'ex presidente degli Stati Uniti, ospite per presentare la sua autobiografia “Una terra promessa”, che non ha mancato di attirare piccole proteste per l'interprete giudicato da più parti troppo "invadente".

Tutti gli altri ascolti di ieri domenica 7 febbraio 2021

Rai2, 9-1-1, 1.173.000 spettatori (4.2%) / 9-1-1: Lone Star: 1.134.000 spettatori (4.3%)

Italia1, Deadpool 2, 1.471.000 spettatori (6%)

Rete4, Sobibor – La grande fuga, 824.000 spettatori (3.5%)

La7, Non è l’Arena, 1.540.000 spettatori, 5.8% nella prima parte e 926.000 spettatori con il 6.6% nella seconda