Ascolti tv, 'Gli orologi del diavolo' fa il bis: male Canale 5

Oltre 4 milioni e mezzo per la fiction di Rai1 con Giuseppe Fiorello. Bene anche 'Il Collegio' su Rai2 che supera l'ammiraglia Mediaset

'Gli orologi del diavolo' fa il bis. La seconda puntata della fiction di Rai1 con Giuseppe Fiorello vince anche il prime time di martedì con 4.799.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto, ottimo risultato per 'Il Collegio', che grazie a 2.476.000 spettatori e il 10.6% di share supera Canale 5. L'ammiraglia Mediaset si ferma a 1.889.000 spettatori e l'8% di share con il film di Leonardo Pieraccioni 'Se son rose...'.

Ascolti tv di martedì 10 novembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata: 'Le Iene Show' su Italia 1 (1.730.000 spettatori, share 9.6%), 'DiMartedì' su La7 (1.371.000 spettatori, share 5.8%), '#Cartabianca' su Rai3 (1.217.000 spettatori, share 5.3%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (943.000 spettatori, share 4.8%), 'The November Man' sul Nove (433.000 spettatori, share 1.8%), 'La Tradizione del Natale' su Tv8 (350.000 spettatori, share 1.4%).

Ascolti tv di martedì 10 novembre: la Rai vince anche nelle altre fasce

In access prime time, prosegue la serie vincente di 'Soliti Ignoti' su Rai1, con 5.497.000 spettatori e il 19.6% di share. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha ottenuto 4.515.000 spettatori e il 16.1% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.038.000 spettatori e il 22.2% di share, contro i 3.988.000 spettatori e il 18% di share totalizzati da 'Caduta Libera' su Canale 5.

In seconda serata, il programma più visto è stato 'Porta a Porta' su Rai1, con 1.091.000 spettatori e l'11.9% di share. A seguire, su Canale 5 il 'Maurizio Costanzo Show' (773.000 spettatori, share 10.1%), su Rai3 'Tg3 Linea Notte' (470.000 spettatori, share 5.5%), 'Una Pezza di Lundini' su Rai2 (420.000 spettatori, share 3.9%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.