Ascolti tv, ‘Io ti cercherò’ supera il ‘GF Vip’. Flop per il film su Chiara Ferragni 'Unposted'

La serie di Rai Uno ‘Io ti cercherò’ ha conquistato la maggior parte del pubblico televisivo nella prima serata di lunedì 12 ottobre 2020, a scapito della concorrenza del Grande Fratello Vip fermo al secondo posto della consueta classifica degli ascolti tv.

Con 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share, la nuova puntata della fiction con Alessandro Gassman è salita sul podio dei programmi più visti staccando il reality di Canale 5 di quasi un punto di share (3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share). Scarso, invece, l’interesse suscitato dal film sulla vita di Chiara Ferragni ‘Unposted’ che, in onda su Rai2, ha raggiunto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. Leggermente superiore per share il risultato di ‘Fenomeno Ferragni’ trasmesso dopo il documentario: l’intervista all’imprenditrice digitale con Simona Ventura ha raccolto, infatti, 664.000 spettatori e il 4.1%.

Ascolti tv di lunedì 12 ottobre 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 ‘Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella?’ ha raggiunto 1.343.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Presa Diretta ha interessato 1.419.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%; su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.084.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 2.5% e su Tv8 il finale della terza stagione di Gomorra è stata seguita da 600.000 spettatori con il 2.5%.