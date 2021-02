Ascolti tv, Mina Settembre chiude in bellezza: confermata la seconda stagione

Dai 5.836.000 spettatori pari a uno share del 22.6% dell'esordio ai 6.546.000 con il 26.4% di share dell'ultima puntata, in onda ieri sera su Rai Uno. 'Mina Settembre' ha convinto fin dall'inizio, conquistando il pubblico di settimana in settimana fino ad imporsi come una delle fiction più seguite degli ultimi anni. Tra i segreti di tanto successo sicuramente la protagonista, interpretata dall'amatissima e talentuosa Serena Rossi, ma anche il resto del cast - da Giorgio Pasotti a Giuseppe Zeno - e una sceneggiatura che attinge dai racconti di Maurizio De Giovanni, illustre penna più volte prestata alle serie Rai.

'Mina Settembre', la seconda stagione ci sarà

Il finale apertissimo conferma quanto già si intuiva, ovvero che ci sarà una seconda stagione della fiction. La Rai ha fatto sapere che è già in scrittura, dunque potrebbe tornare su Rai Uno già verso la fine del prossimo autunno, o al massimo nel 2022. Sono diversi i personaggi e le storie da approfondire, a partire dalla relazione segreta tra Irene e il papà di Mina, ma anche il suo rapporto con Gianluca, che ha appena scoperto essere suo fratello. La coraggiosa assistente sociale dovrà pure svelare chi ha scelto tra Claudio e Giorgio, mentre la relazione tra la mamma e il generale potrebbe sbocciare definitivamente e regalare altre emozioni, oltre al solito via vai del consultorio.

Ascolti tv di domenica 14 febbraio: prime time

Secondo posto, nel prime time di domenica 14 febbraio, per 'Live - Non è la d'Urso', su Canale 5, che ha ottenuto una media di 2.038.000 spettatori e del 12% di share. Ottimo terzo piazzamento su Rai3 per 'Che Tempo che Fa' con 2.712.000 spettatori con il 10% di share, seguito da 'Che Tempo che Fa - il Tavolo', che è stato visto da 1.446.000 spettatori con il 7.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Justice League' su Italia 1 (1.576.000 spettatori, share 6.4%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.484.000 spettatori, share 5.6%, nella prima parte, e 990.000 spettatori, share 7.1%, nella seconda), '9-1-1' su Rai 2 (1.181.000 spettatori, share 4.3%, nel primo episodio, e 1.051.000 spettatori, share 3.9%, nel secondo), 'Colette - Un'Amica più forte di tutto' su Rete4 (592.000 spettatori, share 2.6%), 'Family Food Fight' su Tv8 (329.000 spettatori, share 1.3%), 'Quasi quasi cambio i Miei' sul Nove (279.000 spettatori, share 1%).

Ascolti tv di domenica 14 febbraio: le altre fasce

In access prime time, 'Soliti Ignoti' di Rai1 ha ottenuto 4.977.000 spettatori e il 18% di share, battendo su Canale 5 'Paperissima Sprint', che ha registrato 3.490.000 spettatori e il 12.6% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.811.000 spettatori e il 20.5% di share, mentre su Canale 5 'RiCaduta Libera' ha ottenuto 3.565.000 spettatori e il 15.5% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.