Ascolti tv: chi ha vinto tra Tale e Quale e Viola come il mare

Terzo scontro diretto tra Tale e Quale e la fiction Mediaset Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Chi ha premiato il pubblico?

A vincere anche questa volta è stato lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Il programma, durante il quale Conti ha voluto riaprire l'argomento blackface, è stato visto da 3.635.000 telespettatori, share 22,23% (in crescita rispetto alla scorsa settimana in cui era stato visto da 3.604.000 spettatori), mentre su Canale 5 la serie Viola come il mare ha ottenuto 2.626.000 telespettatori, share 15,62%. Terzo posto per Fratelli di Crozza sul Nove, con 1.283.000 telespettatori, share 6,59%.

Ascolti tv di venerdì 14 ottobre: prime time

Gli ascolti degli altri programmi: