La partita Italia - Olanda travolge ‘Temptation Island’ (che cresce e registra il record stagionale)

La partita di Nations League Italia-Olanda trasmessa da Rai1 ha conquistato la vetta degli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, con 6.414.000 telespettatori e il 25,02% di share. Nulla da fare per la concorrenza di Canale 5 che, con la quinta puntata di 'Temptation Island', ha raggiunto un 18,09% di share (3.445.000 telespettatori) utile, se non a guadagnarsi il podio della classifica Auditel, a far registrare il record stagionale al reality dei sentimenti, cresciuto rispetto alla scorsa puntata (16.9%).

Ascolti tv di mercoledì 15 ottobre 2020

Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha totalizzato 2.006.000 telespettatori con il 9,44% di share. Su Rai2 la fiction 'Mare Fuori' ha conquistato 1.498.000 telespettatori e il 5,87% di share nel primo episodio, e 1.608.000 con l'8,03% nel secondo, mentre Italia 1 con 'Jack Reacher - La prova decisiva' ha registrato 1.343.000 telespettatori e il 6,58%. Su Retequattro 'Stasera Italia Speciale' è stato visto da 903.000 telespettatori pari al 4,2% di share e su La7 'Atlantide - Churchill, l'uomo del destino' ha avuto un seguito di 801.000 telespettatori pari al 3,47%. Su Nove il film 'Robin Hood - Principe dei ladri' ha ottenuto 401.000 telespettatori e il 2,01%, mentre Tv8 con 'Sette Anime' chiude la classifica del prime time di ieri con 293.000 telespettatori e l'1,39% di share.