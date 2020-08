Ascolti tv, Federica Sciarelli da record: lo speciale 'Chi l'ha visto?' vince la serata

'Chi l'ha visto? Speciale Gioele', in onda su Rai3, si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di martedì 18 agosto grazie a 2.455.000 telespettatori e uno share del 13,97% con oltre 37 mila interazioni social e punte che hanno raggiunto alle 22:31 il 16,5% di share e 2.821.000 telespettatori. Numeri record per il programma, che si è riaffacciato per una serata nel palinsesto estivo per approfondire la vicenda del bambino scomparso lo scorso 3 agosto a Messina, nella zona di Caronia.

Il film di Rai1, 'Perduta nel Vermont', ha ottenuto invece 2.235.000 telespettatori con il 12,94%, mentre su Canale 5 'Lo show dei record' è stato visto da 1.636.000 telespettatori pari al 9,72% di share.

Ascolti tv di martedì 18 agosto, prime time

Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Chicago PD' che ha totalizzato 1.212.000 telespettatori (6,8%), seguito da La7 che con 'In Onda Focus' ha conquistato 812.000 telespettatori e il 4,4%. Rai2 con il doppio appuntamento con 'Squadra Speciale Cobra 11' ha interessato 789.000 telespettatori con il 4,26% (il primo episodio) e 671.000 con il 4,05% (il secondo episodio), mentre su Retequattro il film 'L'amore è eterno finché dura' è stato visto da 727.000 telespettatori (4,62%). Chiudono la classifica degli ascolti del prime time Nove con il film 'The Call' (327.000 telespettatori, share 1,89%) e Tv8 con il film 'La perla del paradiso' (236.000 telespettatori, share 1,27%).