Ascolti tv, vittoria schiacciante di Doc contro il Grande Fratello Vip

La nuova stagione di Doc con Luca Argentero ha vinto a mani basse la battaglia a colpi di telespettatori contro il Grande Fratello vip di Alfonso Signorini.

Canale5 ha dovuto cambiare programmazione del reality per la messa in onda della serie tv Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. La fiction Rai, un vero e proprio cult della tv di Stato, sta riscuotendo un enorme successo e il risultato era quasi scontato.

Gli ascolti tv di giovedì 17 febbraio

Rai1 con Doc – Nelle Tue Mani 2 ha totalizzato 6.561.000 spettatori (28.7%), Canale5 con il Grande Fratello Vip ha raggiunto quota 2.990.000 spettatori (19.2%). Italia 1 e Harry Potter e il Principe Mezzosangue hanno coinvolto 1.234.000 spettatori pari al 6% di share.

Rai2 con Stai Lontana Da Me ha conquistato 766.000 spettatori (3.2%), mentre Rai3 con Paolo Conte, Vieni via con Me 817.000 spettatori pari al 3.4%.

Diritto e rovescio su Rete4 è stato visto da 839.000 spettatori (4.6%), La7 con PiazzaPulita ha toccato quota 705.000 spettatori ovvero 3.9% share. Atalanta-Olympiacos su Tv8 è stata vista da 889.000 spettatori (3.6%). Il Nove con The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha totalizzato 283.000 spettatori (1.2%).