Tu si que vales contro lo speciale I soliti ignoti: chi ha vinto la gara degli ascolti

Tu si que vales vs Speciale Soliti Ignoti - Il ritorno. Questa la sfida proposta dai palinsesti per la serata di sabato 18 settembre. La battaglia a colpi di spettatori e share è stata vinta dal programma di Maria De Filippi, che all'esordio stagionale su Canale 5 ha superato il diretto concorrente in onda su Rai Uno.

Lo show di Canale 5 ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.138.000 spettatori, per uno share pari al 27%. Su Rai Uno la puntata speciale del game show condotto da Amadeus (ospiti le sorelle Goggi, Loretta e Daniela) è stata vista da 3.672.000 spettatori, pari al 18.9% di share.

Ascolti, come sono andate le altre reti

Su Rai 2 la semifinale di pallavolo maschile Italia-Serbia è stata seguita da 2.206.000 spettatori, per uno share dell'11.9%. Su Rai3 Ricomincio da RaiTre ha fatto segnare 339.000 spettatori e uno share dell'1.9%.

Su Rete 4 il classico Agente 007 - Licenza di uccidere ha registrato 739.000 spettatori e uno share del 4.2%. Su Italia 1 Ferdinand è stato visto da 691.000 spettatori, per uno share del 3.7%.

Su La7 la serie Downton Abbey è stata vista da 287.000 spettatori con uno share dell'1.8%. Su Tv8 il film con Sean Connery Caccia a Ottobre Rosso ha intrattenuto 287.000 spettatori con l'1.7% di share. Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? è stato visto da 218.000 spettatori, pari all'1.1% di share.