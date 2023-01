Ascolti tv: ecco chi ha vinto lo scontro tra Il Re Leone e il Grande Fratello Vip

Ieri sera il Gf Vip si è scontrato con uno dei grandi cult della Disney: Il Re Leone. Se in termini di spettatori la battaglia è stata vinta dal film in onda su Rai 1, per quanto riguarda i punti di share non c'è stato gioco: il Grande Fratello Vip ha vinto a mani basse con 21.9% contro i 16.5% punti di share raccolti da Simba.

Gli ascolti tv del 2 gennaio 2023

Rai 1: Il Re Leone 3.031.000 spettatori pari al 16.5%.

Canale 5: Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari al 21.9%. Rai2: Delitti in Paradiso ha coinvolto 1.272.000 spettatori con il 6.6% di share.

Italia 1: Top Gun è stato visto da 1.290.000 spettatori (6.8%).

Rai3: Report ha interessato 1.458.000 spettatori con il 7.9% di share.

Rete4: Non ci resta che piangere è stato visto da 1.069.000 spettatori con il 6% di share.

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 459.000 spettatori e uno share del 2.8%.

Tv8: Natale in Affitto è stato guardato da 445.000 spettatori pari al il 2.3%.

Nove: con l’incontro della Serie A di Basket Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.2% di share.