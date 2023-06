Ascolti tv: chi ha vinto tra Massimo Ranieri e Raul Bova

In occasione della festa della Repubblica, ieri 2 giugno, la tv generalista ha offerto film, serie tv e anche programmi di intrattenimento con la seconda, e ultima, puntata dello show di Massimo Ranieri "Tutti i sogni ancora in volo" che è stato l'appuntamento della prima serata più visto. Su Rai1 sono stati moltissimi gli ospiti del famoso cantante: Tiziano Ferro, Arisa, Raf, Malika Ayane, Enrico Brignano, Barbara Foria. Su Canale 5 invece è stato mandato in onda una replica di Buongiorno Papà con Raoul Bova. Quarto Grado, su Rete4 è stato visto da 1.585.000 spettatori andando così a superare Canale 5.

I dati Auditel del 2 giugno

Rai 1: Tutti i sogni ancora in volo è stato seguito da 2.953.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Canale 5: Buongiorno Papà ha ottenuto 1.435.000 spettatori con il 9.6% di share.

Rai2: The Good Doctor 6 è stato guardato da 982.000 spettatori (5.6%).

Italia1: Overdrive ha raccolto 871.000 spettatori (5.2%).

Rai3: Atletica Leggera, Golden Gala – 3a Tappa Diamond League, in onda dalle 20:04 alle 22, è seguita da 783.000 spettatori con il 4.7%.

Dopo Le montagne della cultura è stato visto da 201.000 spettatori con l’1.3%.

Rete4: Quarto Grado totalizza 1.585.000 spettatori (12.2%).

La7: Propaganda Live ha raggiunto 698.000 spettatori e il 5.3%.

Tv8 Celebrity Chef è stato guardato da 356.000 spettatori (2.4%).

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 400.000 spettatori (2.4%).