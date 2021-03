Boom di ascolti per Amici: la partenza del serale è da record

Il serale di Amici torna e parte già con un record. La prima puntata dello show in prima serata dell’accademia dei talenti di Maria De Filippi ha debuttato ieri sera su Canale 5 raccogliendo 6.016.000 spettatori, pari a uno share del 28.7%.

Quello di ieri sera rappresenta il miglior dato d’esordio della storia del talent, con oltre oltre 2 milioni di spettatori e quasi 10 punti di share in più rispetto all’esordio dell’anno scorso. La prima puntata del serale 2020 infatti raccolse 3.778.000 spettatori, pari a uno share del 19.82%.

Partenza record per il serale di Amici: il commento di Canale 5

“Amici è talento ed eccellenza. Una macchina creativa e produttiva senza eguali. Una scuola per giovani artisti, con un mentore unico e formidabile: Maria De Filippi. Un mix potente e inarrivabile, cui contribuiscono super-professori come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, giudici come Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, e il nuovo direttore artistico Stephane Jarny. Un gruppo magnifico, incorniciato da ospiti-star come Sabrina Ferilli e il duo Pio e Amedeo, perfetto per il sabato sera dell'ammiraglia Mediaset”, è il commento di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Ascolti tv, come sono andati i programmi in onda sabato 20 marzo 2021

Su Rai Uno la replica del film tv “In arte Nino”, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi ha fatto registrare 3.576.000 spettatori, pari al 14,07% di share. Su Rai Due la quarta stagione della serie “FBI” è stata vista da 1.508.000 spettatori (5,46% di share), mentre a seguire la puntata di “Blue Bloods” ha conquistato 1.381.000 spettatori (5,15% di share). Su Rai Trela nuova edizione di “Città segrete”, con una puntata dedicata a Milano, è stata seguita da 1.851.000 spettatori, con uno share del 7,99%.

Su Italia 1 il film d’animazione “L’era glaciale” ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.457.000 spettatori, pari a uno share del 5,47%. Su Rete 4 il classico com Terence Hill “Poliziotto Superpiù” è stato seguito da 947.000 spettatori, pari al 3,78% di share. Su La7 “Eden - Missione pianeta” ha fatto registrare 505.000 spettatori, con il 2,29% di share.

Su Tv8 “The Bounce Back – I Passi dell’Amore” è stato visto da 295.000 spettatori con l’1.11% di share. Sul Nove “Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco” ha interessato 255.000 spettatori (0.96%).