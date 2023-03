Ascolti tv: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e Tre Sorelle (sorpresa Belve)

Il prime time di ieri sera, martedì 21 marzo, ha visto diversi titoli apprezzati dal pubblico. A vincere la sfida Il Commissario Ricciardi 2, su Rai 1, con uno share del 20.9% e 3.596.000 spettatori per l'ultima puntata della fiction con Lino Guanciale. Al secondo posto il film Tre Sorelle, su Canale 5, che ha registrato 1.974.000 spettatori pari all'11.8% di share. Terzo piazzamento per Belve, che nell'ultimo appuntamento conquista 1.209.000 spettatori pari al 7.3% di share e supera Le Iene, oltre a confermarsi il programma più trend sui social per tutta la serata.

Ascolti tv di martedì 21 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, Le Iene su Italia 1 con 1.193.000 spettatori pari al 9.3%, DiMartedì su La7 con 1.089.000 spettatori e uno share del 6.7%, Fuori dal Coro su Rete 4 con 766.000 spettatori pari al 5.5% di share, CartaBianca su Rai 3 con 717.000 spettatori e il 4.5% di share. Chiudono Joker - Wild Card sul Nove con 376.000 spettatori e il 2% di share e Venom su Tv8 con 265.000 e uno share dell'1.5%.