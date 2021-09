Ascolti tv, Morgane vince su Raiuno (e fa più di Cattelan)

Oltre 4 milioni di spettatori e picchi del 20% di share per la serie tv francese che batte il film su Canale 5 e supera anche i numeri dell'attesissimo show Da Grande, in onda domenica sera

Raiuno stravince il prime time di mercoledì 21 settembre con la serie tv francese Morgane - Detective Geniale, vista nella prima parte da 4.251.000 telespettatori con il 19,35% di share e nella seconda da 3.582.000 telespettatori pari a uno share del 20,25%. Numeri importanti per l'ammiraglia considerando che non si tratta di un prodotto Rai Fiction - sempre ripagati dall'Auditel, senza andare troppo a ritroso basta pensare ai 4 milioni e mezzo di italiani che hanno seguito lunedì sera I Bastardi di Pizzofalcone - ma anche guardando al risultato decisamente più deludente dell'attesissimo show di Alessandro Cattelan, Da Grande, andato in onda domenica per la prima serata evento. Strano il pubblico di Raiuno, oppure più semplicemente "tradizionale" direbbe chi non ha apprezzato Cattelan.

Tornando al prime time di ieri sera, secondo gradino del podio per Canale 5 con il film Sotto il sole di Riccione, che ha registrato 2.030.000 telespettatori e uno share del 10,49% di share. Terzo posto, invece, per Di Martedì su La7 con 1.011.000 spettatori e uno share del 5,46%.

Prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: #Cartabianca, su Raitre, caratterizzata dal ritorno di Mauro Corona in trasmissione, è stata seguita da 997.000 telespettatori e uno share del 5,52%, mentre su Italia 1 Buoni o Cattivi ha registrato 813.000 telespettatori e il 4,26%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato visto da 809.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,33%. Su Raidue invece il debutto di Vorrei Essere un Mago! ha totalizzato 691.000 telespettatori e uno share del 3,93% di share. Chiudono gli ascolti Tv8 con The Undoing - Le Verità non Dette, che è stato visto da 342.000 telespettatori (1,8% di share) e Nove con 'Riddick' che ha ottenuto 375.000 telespettatori (1,9% di share).