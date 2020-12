Ascolti tv, 'Natale in casa Cupiello' vola (ma il pubblico lo boccia)

L'attesa non ha deluso gli ascolti, un po' invece lo ha fatto con il pubblico che ieri sera, martedì 22 dicembre, ha seguito su Rai1 'Natale in casa Cupiello', trasposizione filmica dell'intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo. 5.636.000 telespettatori e uno share del 23,89% per la versione televisiva firmata dal regista Edoardo De Angelis, ma non tutti hanno apprezzato, o comunque sono riusciti a non rimpiangere l'originale. Scotto di un confronto così importante e difficile, che non poteva reggere esclusivamente sulle spalle - seppur imponenti, anche se non napoletane - di un eccezionale Sergio Castellitto e di un cast di tutto rispetto che va da Marina Confalone e Adriano Pantaleo a Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo. "L'interpretazione di Eduardo De Filippo non si batte. Non si può battere" commenta più di qualcuno su Twitter, e ancora: "Una pessima copia dell'originale. Il Teatro di Eduardo è finito con la morte di Eduardo. Nemmeno il figlio Luca ha tentato di mettere in scena Natale in casa Cupiello. Come potevano riuscirci De Angelis, Castellitto e Confalone?". Insomma, sui social la critica è severa - anche se non manca chi apprezza e invita a non fare paragoni - ma va sicuramente apprezzato il coraggio di riportare in auge, con un linguaggio nuovo e distante dall'opera come quello televisivo, una storia famigliare che ha saputo commuovere e divertire intere generazioni.

Ascolti tv di martedì 22 dicembre: prime time

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Harry Potter e i doni della morte - Parte I' che è stato seguito da 1.997.000 telespettatori (share del 10,1%). Terzo posto per Italia 1 con 'Le Iene Show' che ha ottenuto 1.695.000 telespettatori e uno share del 9,34%. A seguire, su Rai2 'Un'ora sola vi vorrei per le feste' ha interessato 1.500.000 telespettatori ottenendo uno share del 5,74% mentre su Rai 3 'Cartabianca' ha ottenuto 1.178.000 telespettatori e uno share del 5,27%. Su Retequattro il film 'Ufficiale e gentiluomo' è stato seguito da 940.000 telespettatori (share del 4,13%) mentre su La7 'Speciale Tg La7 - Cos'è davvero Natale' ha totalizzato 517.000 telespettatori e uno share del 2%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'G.I. Joe - La vendetta' visto da 336.000 telespettatori, (share dell'1,9%) e Tv8 con la miniserie 'Caterina la Grande', seguito da 244.000 telespettatori (share dell'1%).