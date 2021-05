Ascolti, con la vittoria dei Maneskin l'Eurovision Song Contest fa il "botto": numeri record per la finale

La finale dell'Eurovision Song Contest 2021 vinta dall'Italia con i Maneskin è stato il programma più visto del sabato sera in Italia. A seguire la cavalcata verso la vittoria della band romana sono stati 4.512.000 spettatori, per uno share pari al 25%. Una crescita significativa, per quello che è ad oggi il miglior risultato di sempre in tv per la competizione internazionale (e che l'Italia non vinceva dal 1991, anno del primo posto di Toto Cutugno). Su Canale 5 la replica di 55 Passi nel Sole, la serata evento dedicato ad Al Bano, ha raccolto 2.018.000 spettatori, con uno share del 10,7%.

La crescita degli ascolti dell'Eurovision Song Contest

La finale dell'Eurovision Song Contest di due anni fa, con Mahmood che si piazzò al secondo posto dietro l’olandese Duncan Laurence, fece segnare su Rai Uno 3.530.000 spettatori e uno share del 19,7%, scontrandosi con la finale di Amici che vinse la serata con oltre 4,7 milioni di spettatori e uno share pari al 24,3%. In mezzo c'è stato Europe Shine a Light - Accendiamo la musica, lo show dell'anno scorso organizzato e trasmesso durante il primo lockdown, che fu seguito da circa 2,8 milioni di telespettatori, con l'11% di share. La finale dell'edizione 2018 in onda su Rai Uno, con l’Italia rappresentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, è stata seguita da 3.430.000 spettatori per uno share pari al 18,63%.

Ascolti tv di sabato 22 maggio: i risultati del prime time

Su Rai Due le puntate della serie FBI sono state viste da 1.506.000 spettatori (6,7% di share) e quelle di Blue Bloods da 1.460.000 spettatori (6,6% di share). Su Rai Tre Sapiens - Un solo pianeta ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.201.000 spettatori, con il 6,1% di share.

Su Rete 4 il film Viaggi di nozze è stato seguito da 871.000 spettatori, con uno share pari al 4,2%. Su Italia 1 I pinguini di Madagascar ha fatto registrare 1.012.000 spettatori (4,6% di share).

Su La7 I miserabili ha interessato 589.000 spettatori, per uno share pari al 2,8%. Sul Tv8 Elysium è stato seguito da 367.000 spettatori (1,7% di share) e sul Nove I misteri di Arte - Chi ha ucciso Serena? È stato visto da 393.000 spettatori (1,8%).