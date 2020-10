Ascolti tv, Doc senza rivali: stravince ancora nel prime time

'Doc - Nelle tue mani' vola al 30,09% di share e ottiene una media di 7.039.000 telespettatori, conquistando gli ascolti della prima serata di giovedì 22 ottobre. La seconda puntata della fiction di Rai1 - che vede Luca Argentero nei panni dell'amato dottor Fanti - perde un punto rispetto alla scorsa settimana ma continua a stravincere la sfida dell'Auditel e stacca di netto la concorrenza. Nel dettaglio, la seconda puntata della serie con Luca Argentero ha totalizzato 7.286.000 telespettatori e il 27,91% nel primo episodio, e 6.791.000 e il 32,77% nel secondo.

'Chi vuol essere milionario', in onda su Canale 5, segue a molta distanza con 1.622.000 telespettatori e l'8,78% di share, mentre su Italia1 'Le Iene' hanno conquistato 1.443.000 telespettatori e l'8,17%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di giovedì 22 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri programmi del prime time: la partita di Europa League Celtic-Milan, in onda su Tv8, ha conquistato 1.690.000 spettatori pari al 6.5% di share;'Dritto e Rovescio', su Rete 4, con 1.052.000 spettatori pari a uno share del 5.6%; 'Piazzapulita', su La7, con 941.000 spettatori e il 4.2%; 'Tonya', su rai3, con 829.000 spettatori e il 3.3%; su Rai2 invece 'F.B.I.' ha registrato 674.000 spettatori per uno share del 2.5%, mentre '9-1-1' 446.000 spettatori e il 2.1% di share. A chiudere 'Tutte contro lui - The Other Woman', su Nove, con 412.000 spettatori e uno share dell'1.7%.