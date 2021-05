Ascolti tv: vince 'Per amore del mio popolo', Fazio batte Bonolis

Tre milioni di spettatori per la fiction in replica su Rai 1. Avanti un altro di sera non vola, bene 'Che tempo che fa'

La fiction 'Per amore del mio popolo', in replica su Rai 1, ha vinto il prime time di domenica 23 maggio con 3.000.000 spettatori e il 14.2% di share. Non vola 'Avanti un altro Pure di sera', su Canale 5, che ha totalizzando 2.427.000 spettatori e l'11.1% di share, battuto nel testa a testa - seppur di poco - da 'Che tempo che fa'. Il talk show di Fabio Fazio, che in questa stagione sta incassando ottimi risultati, ha registrato 2.651.000 spettatori e il 10.8% di share (mentre il successivo segmento 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.741.000 spettatori e l'8.3% di share).

Ascolti tv di domenica 23 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Non è L'Arena' su La7 (1.350.000 spettatori, share 5.6%, nella prima parte, e 902.000 spettatori, share 7%, nella seconda), 'Shazam!' su Italia 1 (1.215.000 spettatori, share 5.6%), 'Hachiko - Il tuo migliore amico' su Rete4 (942.000 spettatori, share 4.1%), la finale d'andata del play off di Serie B Cittadella-Venezia su Rai2 (633.000 spettatori, share 2.7%), 'Antonino Chef Academy' su Tv8 (282.000 spettatori, share 1.2%), 'Supernanny' sul Nove (278.000 spettatori, share 1.1%).