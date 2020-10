Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ contro ‘GF Vip’: chi ha vinto la sfida del venerdì sera

Tale e Quale Show su Rai Uno; Grande Fratello Vip su Canale 5: la concorrenza tra i due programmi in onda nella prima serata televisiva di venerdì 23 ottobre 2020 si è conclusa con un sostanziale testa a testa tra i due show, entrambi assestati sul 19% di share. In particolare, la puntata finale del programma condotto da Carlo Conti che ha visto trionfare Pago ha conquistato 4.209.000 spettatori (19.1%). La diretta del Grande Fratello Vip ha, invece, raccolto davanti al video 3.398.000 spettatori pari a un 19.2% che conferma la crescita dell’interesse del pubblico per il reality guidato da Alfonso Signorini.

Ascolti tv di venerdì 23 ottobre 2020

Per quanto riguarda gli ascolti tv delle altre reti, su Rai2 NCIS ha interessato 1.454.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre The Rookie ne ha interessati 1.249.000 (5.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 950.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Titolo Quinto ha raccolto davanti al video 641.000 spettatori (2.8%). Rete4 con Quarto Grado totalizza 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share; La7 e Propaganda Live 987.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.9% con 660.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.398.000 spettatori (5.5%).