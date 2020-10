Ascolti tv, boom 'L'allieva' che doppia Barbara d'Urso: secondo posto per Fazio

'L'allieva 3' stravince il prime time di domenica 25 ottobre con 4.493.000 spettatori pari al 20.5% di share. Il doppio rispetto alla concorrenza. Su Canale 5, infatti, 'Live - Non è la d'Urso' registra 1.854.000 spettatori pari al 12.3% di share, scendendo al terzo gradino del podio. Secondo posto per 'Che tempo che fa', su Rai3, che conquista 2.905.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5% (Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.278.000 e il 7.8%), regalando a Fabio Fazio un altro bel successo di questa nuova stagione, tornata sulla rete d'origine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di domenica 25 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: La7 con 'Non è L'Arena', che ha segnato 1.450.000 spettatori e il 5.5% di share nella prima parte e 1.009.000 spettatori con il 6.5% nella seconda; Rai2 con 'NCIS Los Angeles', che ha registrato 1.245.000 spettatori con il 4.7% di share, mentre 'NCIS New Orleans' 944.000 spettatori e il 3.9% di share; Italia 1 con 'X-Men: L'inizio' che ha raccolto davanti allo schermo 1.055.000 spettatori con il 4.7% di share: Rete 4 con 'The Town' che ha totalizzato 580.000 spettatori con il 2.8% di share. A chiudere Tv8 con 'Masterchef Italia' (547.000 spettatori, 2.7%) e Nove con 'Salvinology: Tutti i volti di Matteo' (154.000 spettatori, 0.6%).