Ascolti, boom per Italia-Austria: oltre 15 milioni di spettatori per la Nazionale in tv

Nazionale travolgente, sul campo e in tv. Il match degli Europei tra Italia e Austria, vinto dagli Azzurri a Londra, è stato il programma più visto del sabato sera, con ben 13.265.000 spettatori pari a uno share del 61,5% su Rai 1. Su Sky Sport la partita tra Italia-Austria ha segnato l’8.35% di share con 1.811.000 spettatori. Sommando quindi i numeri ottenuti dalla tv pubblica e da Sky, la partita dell'Italia è stata vista in totale da più di 15 milioni di spettatori con uno share pari a quasi il 70%.

A Canale 5 restano appena 998.000 spettatori a uno share del 4,9% con Grand Hotel - Intrighi e Passioni, mentre più della metà dei telespettatori ha guardato in tv le prodezze della Nazionale.

Ascolti tv di sabato 26 giugno 2021: prime time

Vediamo come sono andati gli altri programmi della serata. Su Rai 2 Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo è stato visto da 500.000 spettatori (2.3%). Su Italia 1 il film di animazione Shrek Terzo ha fatto registrare 469.000 spettatori (2.1%). Su Rai 3 il film White Oleander ha raccolto davanti al video 453.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%. Su Rete 4 il musical Mamma mia! ha riportato un ascolto medio di 388.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 Lea serie Downton Abbey è stata seguita da 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 The Guardian – Salvataggio in Mare è stato visto da 98.000 spettatori con uno share dello 0.5%. Su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto ha interessato 202.000 spettatori e lo 0.9% di share.