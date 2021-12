Ascolti tv, Cenerentola contro il Gf Vip: chi ha vinto

Il Gf Vip non ha concluso benissimo il 2021, certo gli spettatori non erano pochi, ma a dominare la serata è stato un film: Cenerentola su Rai1. La storia di Cinderella ha coinvolto più di 4milioni di telespettatori, il reality condotto da Signorini invece si è fermato sotto ai 3.5milioni. C'è da dire che non ci fosse molto altro da guardare in tv se non Report che infatti ha totalizzato l'8.8% di share con oltre 2milioni di spettatori.

Ascolti tv di lunedì 27 dicembre: prime time

Cenerentola su Rai1 ha totalizzato 4.164.000 spettatori con il 18.7% di share; Canale 5 si è aggiudicato il 21.5% di share con 3.423.000 spettatori; Rai2 con "Dante, il sogno di un’Italia libera" ha coinvolto 529.000 spettatori per il 2.3% di share, mentre Rai3 con Report ha totalizzato 2.016.000 spettatori e l’8.8% di share.

Il film Indipendence Day su Italia1 è stato battuto da Non ci resta che piangere mandato in onda su Rete4: a partità di share (5.9%) il primo si è fermato a 1.205.000 spettatori, il secondo lo ha battuto arrivando a 1.277.000 spettatori. La7 con Eden - Un Pianeta da Salvare ha totalizzato 300.000 spettatori e l’1.6% di share, superato da Indiana Jones e L’ultima Crociata su Tv8 (462.000 spettatori e il 2.2% di share).