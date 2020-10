Ascolti tv, Imma Tataranni batte Zalone: esordio record per 'Il Collegio'

Quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per la fiction di Rai1, in replica. Ma la vera sorpresa è il debutto del docu-reality di Rai2, arrivato alla quinta stagione

Chiude con l'ennesima vittora nel prime time del martedì 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore'. L'ultima puntata della fiction di Rai1, in replica, ha conquistato 3.499.000 telespettatori pari al 15,31% di share. Su Canale 5, invece, il film di Checco Zalone 'Quo Vado?' ha ottenuto 2.821.000 telespettatori e 12,15%.

Esordio record per 'Il Collegio 5', su Rai2. Il docu-reality, ormai un cult tra i giovanissimi (e non solo), ha totalizzato 2.520.451 spettatori pari all'11,59% di share. É il miglior debutto di sempre e il miglior dato in share tra tutte le edizioni.

Ascolti tv di martedì 27 ottobre: prime time

Su Italia 1 'Le Iene' hanno registrato 1.596.000 telespettatori e il 9,02% di share. Quanto ai talk del martedì sera è un sostanziale testa a testa quello tra 'DiMartedì' su La7, in leggero vantaggio con 1.270.000 telespettatori e il 5,21%, e '#Cartabianca' su Rai3, visto da 1.170.000 telespettatori pari a uno share del 5,17%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' ha interessato 993.000 telespettatori con il 5,19%, mentre 'Deja vu - Corsa contro il tempo' su Nove è stato visto da 327.000 telespettatori pari all'1,41% di share. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Men in Black II' seguito da 319.000 telespettatori con l'1,24% di share.