Ascolti tv, sfida tra il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip: chi ha vinto

L’anno scorso esordio boom per il programma condotto da Milly Carlucci. Il risultato della prima puntata della nuova edizione contro il reality show di Alfonso Signorini

Partenza lenta per la seconda edizione de “Il cantante mascherato”. La prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci (con tanto di colpo di scena finale: dentro Baby Alieno c’erano i Ricchi e Poveri) ha raccolto davanti al piccolo schermo su Rai Uno 3.615.000 spettatori pari a uno share del 16,2%. Su Canale 5 il diretto concorrente, la trentacinquesima puntata del "Grande Fratello Vip" guidato da Alfonso Signorini, ha chiuso con 3.232.000 spettatori e uno share del 18,2%.

Tra i due conduttori nei giorni scorsi c’erano state scintille e un botta e risposta proprio sul tema degli ascolti.

"Il cantante mascherato" vs "Grande Fratello Vip"

“La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l'ho”, aveva detto Alfonso Signorini: “Contro di me hanno schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, il commissario Riccciardi, Carlo Conti… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”.

Dal canto suo, la padrona di casa di Rai Uno aveva replicato - indirettamente - durante la conferenza stampa di presentazione del programma, sottolineando che “la televisione non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folklore”, per poi precisare: “Anche l’anno scorso andavamo in onda di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti è stata la concorrenza”.

L’anno scorso la puntata d’esordio de “Il cantante mascherato”, un programma completamente nuovo e che aveva suscitato molta curiosità già prima della messa in onda, aveva fatto segnare 4.437.000 spettatori e uno share del 20,9%. Anche l’allora, il diretto concorrente era la seconda puntata del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini, che conquistò 2.922.000 spettatori e uno share del 16,8%. Stavolta Il Gf Vip era già alla trentacinquesima puntata.

Ascolti tv venerdì 29 gennaio 2021

Su Rai Due “Quando le mani si sfiorano” è stato visto da 1.753.000 spettatori pari a uno share del 7,1%. Su Rai Tre la trasmissione “Titolo V” ha interessato 540.000 spettatori per uno share del 2,3%.

Su Rete4 “Quarto Grado” ha totalizzato 1.205.000 spettatori, pari a uno share del 5,9%. Su Italia 1 “Freedom - Oltre il confine” ha ottenuto 1.104.000 spettatori pari a uno share del 5,3%.

Su La7 “Propaganda Live” ha conquistato 1.229.000 spettatori e uno share del 6,2%. Sul Nove “I migliori Fratelli di Crozza” ha intrattenuto 568.000 spettatori pari a uno share del 2,2%. Su Tv8 “Creed - Nato per combattere” invece ha raccolto 398.000 spettatori e l’1,7% di share.