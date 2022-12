Ascolti tv: Grande Fratello Vip vs i Mondiali di calcio e la sorpresa di Report

I Mondiali di calcio su Rai1 come c'era da aspettarsi hanno catalizzato l'attenzione di moltissimi telespettatori, ma nonostante ciò sia il Grande Fratello Vip che Report su Rai 3 hanno ottenuto ottimi risultati. Il programma di Canale 5 ha ottenuto quasi 2.9 milioni di spettatori pari al 22,9% di share, il torneo in Qatar con la gara degli ottavi di finale tra Brasile e Corea del Sud è stata vista da 6.5 milioni di utenti, mentre Report ha superato i 2milioni per uno share del 20%.

Male purtroppo per Il Circolo dei Mondiali, il programma che segue ai match, che ha fatto registrare a Rai 1 un netto crollo di ascolti passando dagli oltre 6 milioni della partita agli 1.837.000 spettatori (9.8%) del commento.

Per quanto riguarda il reality condotto da Alfonso Signorini i vertici Mediaset sono così soddisfatti dei risultati tanto da posizionarlo anche al sabato sera e infatti tornerà il doppio appuntamento settimanale con la casa più spiata d'Italia.

I dati Auditel del 5 dicembre 2022

Rai 1: i Mondiali di calcio con lo scontro Brasile-Corea del Sud hanno coinvolto 6.550.000 spettatori (29%);

Rai 2: Tuo, Simon è stato visto da 843.000 spettatori (4.4%);

Rai 3: Report ha convinto 2.009.000 persone (10.6%);

Canale 5: il Gf Vip 7 ha totalizzato 2.892.000 spettatori pari al 22.9% di share;

Italia 1: Independence Day il film è stato visto da 1.188.000 spettatori (7%);

Rete 4: il programma Quarta Repubblica ha ottenuto il 5.7% di share per 853.000 spettatori;

La7: Grey’s Anatomy ha ottenuto il 2.2% di share per 377.000 spettatori;

TV8: Gomorra – La Serie ha avuto un ascolto medio di 544.000 spettatori (3%);

Nove: Poli opposti è stato guardato da 389.000 spettatori (2.1%).