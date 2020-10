'Temptation Island' contro la Nazionale: ecco com’è andata la sfida degli ascolti tv

La prima serata televisiva di mercoledì 7 ottobre 2020 ha visto la contrapposizione di due trasmissioni che non potevano essere più diverse di così e intercettare gusti di un pubblico diametralmente opposto: lo scontro calcistico nell'amichevole internazionale tra Italia e Moldavia su Rai Uno e la quarta puntata di Temptation Island su Canale 5.

Nonostante la partita (finita con la schiacciante vittoria degli Azzurri per 6 a 0) sia stato il programma più visto con 3.766.000 spettatori, il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha vinto, seppur di poco, in termini di share, pari a 16.9% (3.202.000 spettatori) contro il 15% di Rai Uno. Ottimo risultato anche per ‘Chi l'ha visto?’ che ha registrato 2.081.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%, dato molto lusinghiero per Rai Tre.

Ascolti tv di mercoledì 7 ottobre 2020

Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti, su Rai2 la fiction Mare Fuori ha intreressato 1.741.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Italia 1 John Rambo ha raggiunto 1.551.000 spettatori (6.8% di share) mentre su Rete4 Speciale Stasera Italia ha registrato 1.135.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Atlantide ha guadagnato 698.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 il film 50 Volte il Primo Bacio è stato visto da 318.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti, infine, sono stati 453 .000 gli spettatori sintonizzato con il 2% di share.