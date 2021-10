Ascolti tv, boom Tu si que vales: vittoria schiacciante su Raiuno

Amadeus lascia campo libero a Tu si que vales, che se nelle ultime due settimane era stato in qualche modo arginato da Arena Suzuky, il concerto-evento all'Arena di Verona con i protagonisti della musica anni '60/'70/'80, in onda su Raiuno, ieri sera ha strabordato. Lo show di Canale 5 ha conquistato 5.214.000 spettatori pari al 31.6% di share, contro i 2.151.000 spettatori e il 10.9% di share segnati dal film Stanlio & Ollio, in onda su Raiuno. Un'assenza di controprogrammazione che fa chiedere a molti perché non sia stato anticipato Ballando con le stelle, che partirà invece sull'ammiraglia da sabato prossimo.

Ascolti tv di sabato 9 ottobre: prime time

Al terzo gradino del podio nella serata di ieri, sabato 9 ottobre, Raidue con The Rookie, che ha registrato 1.111.000 spettatori pari al 5.2% di share e Clarice con 594.000 spettatori e il 3.3%. A seguire, tra gli ascolti del prime time: Agente 007 - Operazione Tuono su Rete4 con 745.000 spettatori e il 4.2% di share, Paddington 2 su Italia 1 con 630.000 spettatori e il 3.1% di share, Vice - L'Uomo nell'ombra su Raitre con 598.000 spettatori e uno share del 3.4%, Versailles su La7 con 311.000 spettatori e uno share dell'1.8%. Chiudono Tv8 con La Maschera di Zorro, che ha totalizzato 349.000 spettatori pari a uno share del 1.9%, e Nove con Il Delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith?, che ha segnato l'1.7% di share con 299.000 spettatori.