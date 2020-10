Ascolti tv, vince Conti con 'Tale e Quale Show': male il Gf Vip di Signorini

'Tale e Quale Show' vince ancora la sfida del venerdì sera. Non solo. La quarta puntata del varietà di Rai1, presentato da Carlo Conti, vince anche in sovrapposizione con 3.883.472 spettatori pari al 18.86% di share. Netto il distacco dal 'Grande Fratello Vip', che perde ben 4 punti rispetto alla puntata di lunedì e si ferma al 16.5% di share con 2.754.000 spettatori. Terzo posto per Rai2 con 'NCIS' (1.414.000 spettatori pari al 5.6% di share) e 'The Rookie' (1.076.000 spettatori con il 4.8%).

Ascolti tv di venerdì 9 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri programmi del prime time: 'Fratelli Crozza' su Nove con 1.252.000 spettatori e il 5.3% di share, 'Quarto Grado' su Rete 4 con 1.141.000 spettatori e il 6.5% di share, 'Propaganda Live' su La7 con 886.000 spettatori e il 5% di share, 'Freedom - Oltre il Confine' su Italia 1 con 843.000 spettatori e il 4.4% di share. A chiudere Rai3 con 'Le ragazze', che ha registrato 836.000 spettatori pari ad uno share del 3.6% e TV8 con 'X Fator' che ha raccolto davanti al video 749.000 spettatori pari al 3.5% di share.