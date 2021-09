Ascolti tv, stravincono i Seat Music Awards su Rai1: Canale 5 arranca con Pelè

Tre milioni di spettatori e il 19% di share per la serata evento musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada

La musica in tv vince. Così, in un palinsesto che comincia a riprendere vita dopo la lunga pausa estiva, Raiuno si aggiudica il prime time di giovedì 9 settembre con la prima delle due serate dei Seat Music Awards 2021. Il programma evento, condotto in diretta dall'Arena di Verona da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha conquistato 3 milioni 153 mila spettatori, pari a uno share del 19.8%.

Al secondo posto, con uno stacco netto in termini di audience, Canale 5 con il film Pelè, che ha registrato 1 milione e 919 mila spettatori, per uno share del 10.8%. Terzo posto sul podio della serata per Italia 1, che con Chicago Fire ha raccolto davanti al video 1 milione 322 mila spettatori, con uno share del 6.3%.

Ascolti tv di giovedì 9 settembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Raidue con Ncis che ha interessato 1 milione 146 mila spettatori, con il 5.8% di share, mentre Rete 4 con Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, ha totalizzato 1 milione e 103 mila spettatori, realizzando il 7.6% di share. Su Raitre il film La Favorita è stato visto da 876 mila spettatori con uno share del 4.6%, mentre lo speciale di Atlantide sull'11 settembre, in onda su La7, ha segnato il 4.8% di share con 754 mila spettatori.